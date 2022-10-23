Пруцев рассказал, что адаптировался к новой позиции в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль вернул его на позицию ближе к атаке.
«Я полностью адаптировался к идеям нового тренерского штаба. Наверное, это помогает. Всю свою взрослую карьеру я играл опорником, «шестёркой» — в том числе при Паоло Ваноли. А Гильермо Абаскаль почти сразу сказал, что видит меня «восьмёркой» — более атакующим игроком с возможностью сделать обостряющий пас. Чтобы снова освоиться на этой позиции, потребовалось время. При этом она мне отлично знакома, ведь я действовал на ней всё детство», — приводит слова Пруцева пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
22-летний Пруцев стал футболистом московского клуба в январе 2022 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». В 16 матчах нынешнего сезона он отметился тремя результативными передачами.
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