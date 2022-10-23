Варан с большой долей вероятности пропустит первый матч сборной Франции на ЧМ-2022

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, скорее всего, пропустит первый матч сборной Франции на чемпионате мира 2022 года в Катаре, если будет вызван в национальную команду, сообщает журналист Canal+ Дамиан Дюбра на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Варан получил травму на 67-й минуте матча чемпионата Англии с «Челси». По информации источника, у игрока была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. Ожидается, что Варан успеет восстановиться ко второй игре французской сборной на мундиале в Катаре.



Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью — 1:1. В составе лондонской команды отличился полузащитник Жоржиньо, реализовавший пенальти, а за «красных дьяволов» забил хавбек Каземиро.

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