ESPN: «Барселона» избавится от четырёх капитанов. Хави уже начал поиски замены для них

Летом 2023 года «Барселона» намерена распрощаться с квартетом опытных футболистов, которые составляют четвёрку капитанов клуба. Речь идёт о Серхио Бускетсе, Жераре Пике, Серхи Роберто и Жорди Альбе. Об этом сообщает ESPN.

Контракты Бускетса и Роберто как раз истекают в конце сезона. Серхио, вероятно, продолжит карьеру в МЛС, откуда им уже интересовалось несколько клубов. Соглашения Пике и Альбы действуют ещё два года, но они потеряли места в основном составе, поэтому, клуб намерен с ними распрощаться из-за высоких зарплат. Хави уже начал поиски замен для футболистов.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

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