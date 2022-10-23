Хави высказался о нехватке игрового времени у Кессье

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что перешедший в стан каталонцев летом Франк Кессье не всегда попадает в стартовый состав команды. В текущем сезоне ивуариец в Примере принял участие в 6 матчах, в Лиге чемпионов в 4 играх он забил один гол.
«Это «Барселона», здесь высокая конкуренция. Он действительно очень усердно тренируется, он профессионал. Я уверен, что он будет получать своё игровое время по ходу сезона», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Кессье перешёл в «Барселону» в минувшее трансферное окно в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Милан», где он выступал с сезона 2017/2018. Также ивуариец защищал цвета «Чезены» и «Аталанты».
Топ голевых передач 10-го тура Ла Лиги
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