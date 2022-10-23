Хави считает Усмана Дембеле уникальным футболистом

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о таланте нападающего команды Усмана Дембеле.
«Конечно, мы не так часто получаем свободные зоны, в которые он может ворваться. У Усмана — уникальный талант. Он должен пытаться обводить в финальной трети поля, даже если он теряет мячи. Усман отличается от всех, он уникален. Дембеле должен пытаться идти в дриблинг и навешивать», — приводит слова Хави Sport.es.
Ранее сообщалось, что переговоры о новом контракте между сторонами переходят в завершающую стадию, однако если Дембеле будет тянуть с решением или отклонит предложение, «Барселона» выставит его на трансфер.
В текущем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:
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