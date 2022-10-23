Защитник ЦСКА Милан Гаич вышел на второй тайм игры с «Оренбургом» в футболке Адольфо Гайча
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В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА. Гости на момент публикации впереди — 2:1. После перерыва произошёл любопытный эпизод. Защитник армейцев Милан Гаич, выступающий под 22 номером, появился на поле в футболке Адольфо Гайча, который носит 21-й номер.
Спустя некоторое время главный арбитр встречи Владислав Безбородов, заметив это, приостановил игру и отправил серба переодеваться.
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