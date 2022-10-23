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«Спартак» — «Химки»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Спартак» — «Химки»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Химок» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Соболев, Николсон.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Главчич, Руденко.

Московский «Спартак» набрал 26 очков в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

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