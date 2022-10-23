«Торино» с Миранчуком обыграл «Удинезе» в матче Серии А
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В матче 11-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Удинезе» принимал «Торино». Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 14-й минуте встречи счёт открыл защитник «Торино» Ола Эйна. Результативную передачу отдал российский полузащитник туринской команды Алексей Миранчук. На 26-й минуте нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу сравнял счёт. На 69-й минуте форвард «Торино» Пьетро Пеллегри вновь вывел гостей вперёд в счёте.
«Торино» набрал 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Удинезе» (21) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Наполи» (26). Действующий чемпион Италии — «Милан».
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