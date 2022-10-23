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«Оренбург» — ЦСКА: Сычевой оформил дубль и сравнял счёт

«Оренбург» — ЦСКА: Сычевой оформил дубль и сравнял счёт
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В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА, идёт второй тайм. При счёте 2:1 в пользу армейцев форвард хозяев Владимир Сычевой реализовал пенальти, сравняв счёт.

Для игрока «Оренбурга» этот гол стал вторым в игре, ранее он отличился на 18-й минуте. Для Сычевого этот гол стал уже 11-м в текущем сезоне российского первенства, таким образом, в гонке бомбардиров РПЛ форвард догнал спартаковца Квинси Промеса.

ЦСКА набрал 25 баллов после 13 матчей и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. В случае победы армейцы обойдут «Ростов» (26). Также 26 баллов на счету «Спартака», который в 14-м туре сыграет с «Химками». «Оренбург» набрал 18 очков и занимает девятую позицию.

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