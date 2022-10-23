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«Реал» готов бесплатно отпустить Дани Себальоса

«Реал» готов бесплатно отпустить Дани Себальоса
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Мадридский «Реал» не намерен продлевать контракт с полузащитником Даниелем Себальосом. Испанский футболист покинет команду на правах свободного агента летом 2023 года. Об этом сообщает Sport.fr.

26-летний Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Всего за мадридскую команду полузащитник в 83 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. С 2019 по 2021 год Себальос на правах аренды выступал за лондонский «Арсенал». Даниель является воспитанником «Бетиса».

«Реал» с 31 очком в 11 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Испании первое место.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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