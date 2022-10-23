«У меня перелом». Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своём состоянии. Футболист прибыл на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» на костылях.
«Самочувствие? Бывало и лучше. Сыграю уже только в следующей части сезона? Не знаю, посмотрим. Будем отталкиваться от самочувствия. Есть вероятность сыграть до конца первой части сезона. У меня перелом», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Умяров получил травму в матче с «Крыльями Советов» (5:2). Встреча «Спартака» и «Химок» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».
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