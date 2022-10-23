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В «Спартаке» назвали ерундой информацию, что КДК наказал Абаскаля из-за слов Зобнина Гаичу

В «Спартаке» назвали ерундой информацию, что КДК наказал Абаскаля из-за слов Зобнина Гаичу
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после матча с ЦСКА. Испанец дисквалифицирован на один матч, он пропустит игру «Спартака» с «Химками».

«Правда ли, что Абаскаль был дисквалифицирован из-за слов Зобнина? Это ерунда. Неправда», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче ЦСКА и «Спартака» при счёте 0:0 хавбек красно-белых Роман Зобнин обратил внимание на то, что игрок армейцев Хорхе Карраскаль лежит на газоне, однако защитник ЦСКА Милан Гаич продолжил атаку, в результате чего мяч дошёл до Фёдора Чалова, который переиграл Александра Селихова и открыл счёт в матче.

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