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Сергей Юран заявил, что ведёт переговоры с двумя клубами РПЛ

Сергей Юран заявил, что ведёт переговоры с двумя клубами РПЛ
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Известный российский специалист Сергей Юран сообщил, что ведёт переговоры с двумя клубами, выступающими в Российской Премьер-Лиге.

«У меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, а на этой неделе будут переговоры с другой командой. Тогда и приму окончательное решение. На следующей неделе всё узнаете», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

53-летний Юран в последний раз работал в подмосковных «Химках». Он возглавил команду в третий раз в феврале 2022 года, но был уволен в августе этого же года. Его место занял Николай Писарев, однако команда под его руководством выступала неудачно, и через несколько матчей был уволен и он. Сейчас «Химки» тренирует Спартак Гогниев.

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