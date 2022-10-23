Сёмин отреагировал на информацию, что «Локомотив» хочет предложить ему почётную должность

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что московский клуб предложил ему должность в структуре клуба.

«Будет интересно, когда предложат. Значит, будем работать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме Источник: руководство «Локомотива» предложит Сёмину почётную должность в клубе

«Локомотив» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав после 14 встреч 12 очков. Вчера, 22 октября, железнодорожники сыграли в дерби с московским «Динамо», где уступили со счётом 1:3. В следующем туре железнодорожники сойдутся в матче в рамках ещё одного дерби — с ЦСКА. Игра состоится в субботу, 29 октября, на стадионе «ВЭБ-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.