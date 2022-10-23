«Спартак» — «Химки»: хозяева выигрывают в два мяча после первого тайма

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит встреча в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Спартак» принимает подмосковные «Химки». По окончании первого тайма красно-белые ведут со счётом 2:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На второй минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Хозяева совершили перехват в центре поля и провели быструю атаку. Соболев сделал пас к штрафной на Зобнина. Роман пробил в нижний угол — Гудиев отразил мяч перед собой, но Игнатов успел на отскок и поразил пустой угол ворот.
Второй мяч был забит на 18-й минуте, отличился форвард Шамар Николсон после ошибки защитника «Химок» Алексея Никитина. Тот сделал слабый пас перед собственной штрафной — Николсон перехватил мяч, обыграл Гудиева и поразил пустые ворота.
Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»:
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