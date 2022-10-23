Дубль Сычевого — в видеообзоре матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА
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Сегодня, 23 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 2:2.
Счёт был открыт на седьмой минуте: защитник гостей Милан Гаич прострелил в штрафную, мяч после рикошета попал к Фёдору Чалову, который пяткой пробил по воротам – голкипер «Оренбурга» был бессилен. Сравнять счёт хозяева сумели на 18-й минуте, когда Владимир Сычевой забил 10-й гол в текущем сезоне РПЛ. Впрочем, через две минуты армейская команда смогла снова выйти вперёд: Ренато Гойкович срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Сычевой оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за фол на Гойковиче.
После этого матча ЦСКА набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» (19) — на девятом месте.
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