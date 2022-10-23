«Болонья» выиграла у «Лечче» в матче Серии А

Сегодня, 23 октября, «Болонья» обыграла «Лечче» в матче итальянской Серии А со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Матч обслуживал арбитр Симоне Содза.



На 13-й минуте счёт в матче с пенальти открыл нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. Второй мяч в сетку ворот гостей на 35-й минуте отправил полузащитник Льюис Фергюсон. Команды на двоих собрали семь жёлтых карточек.



Хозяева набрали 10 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» находится на 17-й строчке, у команды восемь набранных баллов.

В следующем туре Серии А «Болонья» сыграет на выезде с «Монцей» в понедельник, 31 октября, а «Лечче» будет принимать туринский «Ювентус» в субботу, 29 октября.