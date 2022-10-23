«Спартак» — «Химки»: Николсон забил третий мяч красно-белых в ворота гостей

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит встреча в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Спартак» принимает подмосковные «Химки». На 70-й минуте красно-белые ведут со счётом 3:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 63-й минуте третий гол в ворота «Химок» забил форвард Шамар Николсон. Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов сделал пас в штрафную, форвард красно-белых Александр Соболев продавил защитника «Химок» Ираклия Чежию и прострелил в штрафную. Николсон изловчился и с разворота переправил мяч в ворота.
На 67-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский забил четвёртый мяч, но он был отменён после видеопросмотра.
Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»:
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