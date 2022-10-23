18-летний полузащитник «Спартака» Зорин дебютировал в РПЛ в игре с «Химками»

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит встреча в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Спартак» принимает подмосковные «Химки». На 80-й минуте красно-белые ведут со счётом 3:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 65-й минуте на поле вышел полузащитник Даниил Зорин, заменивший Михаила Игнатова. Для 18-летнего футболиста это дебют в РПЛ. Ранее Зорин вышел в стартовом составе на матч Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:1).



Напомним, на второй минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Михаил Игнатов, на 18-й и 63-й минутах дубль оформил ямайский нападающий Шамар Николсон.

Рассказов с юмором ответил на вопрос о контракте со «Спартаком»: