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«Спартак» с разгромным счётом обыграл «Химки» в матче 14-го тура РПЛ

«Спартак» с разгромным счётом обыграл «Химки» в матче 14-го тура РПЛ
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«Спартак» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

На второй минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. На 18-й минуте удвоил преимущество красно-белых форвард Шамар Николсон, он же забил третий мяч хозяев на 63-й минуте. На 83-й минуте свой первый мяч в РПЛ забил 18-летний нападающий Павел Мелёшин. Через шесть минут дебютный гол также забил защитник Павел Маслов, установив окончательный счёт.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 14 встреч. «Химки» — на 15-й строчке, в их активе девять баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Торпедо», «Химки» встретятся в гостях с «Динамо».

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Игнатов – 2'   2:0 Николсон – 18'   3:0 Николсон – 63'   4:0 Мелёшин – 83'   5:0 Маслов – 89'
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