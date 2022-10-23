«Спартак» с разгромным счётом обыграл «Химки» в матче 14-го тура РПЛ

«Спартак» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
На второй минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. На 18-й минуте удвоил преимущество красно-белых форвард Шамар Николсон, он же забил третий мяч хозяев на 63-й минуте. На 83-й минуте свой первый мяч в РПЛ забил 18-летний нападающий Павел Мелёшин. Через шесть минут дебютный гол также забил защитник Павел Маслов, установив окончательный счёт.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 14 встреч. «Химки» — на 15-й строчке, в их активе девять баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Торпедо», «Химки» встретятся в гостях с «Динамо».
- 23 октября 2022
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