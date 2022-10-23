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В «Спартаке» не стали отвечать на вопрос, примет ли клуб участие в турнире в ОАЭ зимой

В «Спартаке» не стали отвечать на вопрос, примет ли клуб участие в турнире в ОАЭ зимой
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о том, что московский клуб зимой примет участие в турнире, который пройдёт в ОАЭ.

«Правда ли, что «Спартак» примет участие в турнире в Абу-Даби? Объявим, когда будет официальная информация», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня состоялся матч между «Спартаком» и «Химками» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. После финального свистка победу праздновали футболисты красно-белых — 5:0. Этот триумф позволил команде набрать 29 очков и выйти на чистое второе место турнирной таблицы чемпионата. «Химки», у которых в активе девять очков, остались на 15-й строчке в зоне вылета. Возглавляет чемпионат санкт-петербургский «Зенит» (33).

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