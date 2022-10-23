Спартак Гогниев поздравил «Спартак» с победой в матче с «Химками»

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал об улучшении качества игры своих футболистов, а также поздравил «Спартак» с победой в их очном матче в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы справляемся, но проседаем физически. Скорость, спринты – самая важная составляющая в футболе. Мы выходим сейчас на хорошие цифры, до этого такого не было. Но об этом же никто не знает.



Хочу поздравить «Спартак». Смотрели, готовились, но есть индивидуальные качества футболистов. Наши ребята делают всё, что могут, стараются», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч между «Химками» и «Спартаком» завершился поражением подмосковной команды со счётом 0:5. После этой встречи у подопечных Гогниева в активе девять очков, команда находится на 15-м месте в зоне вылета.