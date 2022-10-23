Инвестор «Химок» Садыгов: у Гогниева безлимитный кредит доверия

Предприниматель и инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов рассказал о доверии руководства клуба к главному тренеру команды Спартаку Гогниеву.

«У Гогниева безлимитный кредит доверия. Как может быть безлимитное доверие после 14 игр без побед? Спросите», — передаёт слова Садыгова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня «Химки» крупно уступили московскому «Спартаку» со счётом 0:5 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. После этого поражения команда осталась на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата в зоне вылета, набрав после проведённых матчей лишь девять очков. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева встретятся с московским «Динамо». Матч состоится в субботу, 29 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.