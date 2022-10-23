Инвестор «Химок» Садыгов: у Гогниева безлимитный кредит доверия

Предприниматель и инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов рассказал о доверии руководства клуба к главному тренеру команды Спартаку Гогниеву.
«У Гогниева безлимитный кредит доверия. Как может быть безлимитное доверие после 14 игр без побед? Спросите», — передаёт слова Садыгова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня «Химки» крупно уступили московскому «Спартаку» со счётом 0:5 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. После этого поражения команда осталась на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата в зоне вылета, набрав после проведённых матчей лишь девять очков. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева встретятся с московским «Динамо». Матч состоится в субботу, 29 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
- 23 октября 2022
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:21
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:37
-
18:34