Губерниев — о Сычевом: надо расти и сменить команду
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом. Сегодня, 23 октября, нападающий отметился дублем в ворота ЦСКА (2:2) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«А что до сих пор замечательный Сычевой делает в «Оренбурге»? Футболист очень хороший, нацелен на ворота, двигается здорово. Надо расти и повышать класс команды! Например, сменить команду. Забивает почти в каждом матче. Вот недавно смотрел встречу с «Сочи» и не понимал, кто в «Сочи» играет впереди. В той игре Сычевой показал разницу между ним и нападением «Сочи». А забить два ЦСКА — тоже очень хорошо. Это я вам как футбольный обозреватель говорю», — написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.
Новость по темеДубль Сычевого — в видеообзоре матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА
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