Губерниев — о Сычевом: надо расти и сменить команду

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом. Сегодня, 23 октября, нападающий отметился дублем в ворота ЦСКА (2:2) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«А что до сих пор замечательный Сычевой делает в «Оренбурге»? Футболист очень хороший, нацелен на ворота, двигается здорово. Надо расти и повышать класс команды! Например, сменить команду. Забивает почти в каждом матче. Вот недавно смотрел встречу с «Сочи» и не понимал, кто в «Сочи» играет впереди. В той игре Сычевой показал разницу между ним и нападением «Сочи». А забить два ЦСКА — тоже очень хорошо. Это я вам как футбольный обозреватель говорю», — написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.