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Антон Митрюшкин: что делать «Химкам»? Тренироваться и работать дальше

Антон Митрюшкин: что делать «Химкам»? Тренироваться и работать дальше
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Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением о том, как команда должна пережить разгромное поражение от «Спартака» со счётом 0:5 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Что делать «Химкам»? Тренироваться и работать дальше. Вы же видите — идёт перестройка команды. Спартак Артурович [Гогниев] говорит нам, что у команды новый стиль», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этого поражения «Химки» остались на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата в зоне вылета, у подмосковного клуба в активе девять очков после 14 сыгранных встреч. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева встретятся с московским «Динамо». Игра состоится в субботу, 29 октября, начало – в 14:00 мск.

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