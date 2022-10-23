Митрюшкин заявил, что не жалеет о переходе в «Химки». Вратарь сыграл одну игру в Кубке

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал отсутствие игрового времени в команде, а также поделился мнением о том, жалеет ли он о переходе в подмосковный клуб на правах свободного агента.

«Готов ли я к новому стилю, где вратарей чаще подключают к игре? Последние два сезона был в Германии — там это приветствуется. Спартак Артурович всё знает. Шанс точно будет. Просто надо им воспользоваться. Не жалею, что перешёл в «Химки». Работаю и тренируюсь дальше. Всё нормально», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этого поражения «Химки» остались на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата в зоне вылета, у подмосковного клуба в активе девять очков после 14 сыгранных встреч. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева встретятся с московским «Динамо». Игра состоится в субботу, 29 октября, начало – в 14:00 мск.