Георгий Джикия высказался о трагедии на матче «Спартак» — «Харлем» в 1982 году

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о трагедии на матче «Спартак» — «Харлем» в 1982 году, который состоялся в «Лужниках».



«Забрал с собой капитанскую повязку, где нанесены фамилии болельщиков, погибших в 1982 году. Понятное дело, что это трагедия для всех. Тут написаны самые главные слова: «Помним – значит, живы». Поэтому победу, конечно, посвящаем всем, кто тогда ушёл.



Пропускаю ли историю через себя? Да, пятый раз уже бываю в памятную дату у памятника: с каждым годом всё больше и больше людей собирается. Это, наверное, о многом говорит. Не хочется повторяться, но пока мы помним об этом, значит, они в наших сердцах. Трагедия огромного масштаба для всего Союза, поэтому Царствия им Небесного.



Лично общался с людьми: там были ребята взрослые, которые показывали билет и программку матча. Они были там, просто разминулись с трагедией в минутах. Тяжело слушать такую историю людей, но мы пообщались с ними, уделили внимание: расписались и поговорили», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.