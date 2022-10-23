Совладелец «Челси» Боули сохраняет интерес к возможному трансферу Роналду

Совладелец «Челси» Тодд Боули продолжает сохранять интерес к приобретению нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.



Отмечается, что Боули видит привлекательным трансфер с точки зрения бренда лондонского клуба. Ранее совладелец «Челси» много раз просил бывшего главного тренера Томаса Тухеля рассмотреть кандидатуру Роналду, но немец не согласился на покупку.



При этом Боули рассматривает покупку других игроков более приоритетной, нежели трансфер португальца. Челси также заинтересован в Рафаэле Леау («Милан»), Джонатане Дэвиде («Лилль») и Айване Тони («Брентфорд»).



Агент Роналду, Жорже Мендеш не уверен, что «Челси» сможет реализовать трансфер, также придётся убедить игрока, что он будет получать игровую практику. Утверждается, что Роналду никогда не подпишут без согласия нынешнего главного тренера — Грэма Поттера.

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