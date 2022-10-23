Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Кухарчук: есть уверенность, что «Химки» не вылетят из РПЛ. Не дождётесь

Илья Кухарчук: есть уверенность, что «Химки» не вылетят из РПЛ. Не дождётесь
Комментарии

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал текущее положение подмосковного клуба. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ и не могут выиграть в 14 матчах во всех турнирах.

«Есть ли вера в Гогниева? Это наш главный тренер — мы стараемся выполнять все его установки на поле.

Есть уверенность, что «Химки» не вылетят. Какой я футболист, если бы сдавался при каждом случае? Такого не будет, не дождётесь. «Химки» — один из главных претендентов на вылет? Поживём — увидим. Я с этим не согласен. В том году тоже уже всех похоронили заранее, но мы доказали, что мы можем существовать в Премьер-Лиге.

Как выходить из ситуации? Молча», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Новость по теме
Сергей Юран: тяжело и больно смотреть на «Химки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022