Илья Кухарчук: есть уверенность, что «Химки» не вылетят из РПЛ. Не дождётесь
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал текущее положение подмосковного клуба. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ и не могут выиграть в 14 матчах во всех турнирах.
«Есть ли вера в Гогниева? Это наш главный тренер — мы стараемся выполнять все его установки на поле.
Есть уверенность, что «Химки» не вылетят. Какой я футболист, если бы сдавался при каждом случае? Такого не будет, не дождётесь. «Химки» — один из главных претендентов на вылет? Поживём — увидим. Я с этим не согласен. В том году тоже уже всех похоронили заранее, но мы доказали, что мы можем существовать в Премьер-Лиге.
Как выходить из ситуации? Молча», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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