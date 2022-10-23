Илья Кухарчук: есть уверенность, что «Химки» не вылетят из РПЛ. Не дождётесь

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал текущее положение подмосковного клуба. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ и не могут выиграть в 14 матчах во всех турнирах.

«Есть ли вера в Гогниева? Это наш главный тренер — мы стараемся выполнять все его установки на поле.



Есть уверенность, что «Химки» не вылетят. Какой я футболист, если бы сдавался при каждом случае? Такого не будет, не дождётесь. «Химки» — один из главных претендентов на вылет? Поживём — увидим. Я с этим не согласен. В том году тоже уже всех похоронили заранее, но мы доказали, что мы можем существовать в Премьер-Лиге.



Как выходить из ситуации? Молча», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.