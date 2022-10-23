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Форвард «Спартака» Николсон: «Химки» — не самая слабая команда РПЛ

Форвард «Спартака» Николсон: «Химки» — не самая слабая команда РПЛ
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после победы в матче с «Химками» со счётом 5:0 прокомментировал игру подмосковного клуба.

«Химки» — не самая слабая команда РПЛ. Просто бывают хорошие и плохие дни. «Химки» играли. Это не выглядело так, что их команда защищалась всю игру. «Химки» атаковали, создавали моменты. А мы свои моменты реализовали», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После этой встречи московский клуб набрал 29 очков и занял чистое второе место в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре «Спартак» встретится с московским «Торпедо». Матч состоится в воскресенье, 30 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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