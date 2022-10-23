Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николсон: Селихова заслуженно признали лучшим игроком матча «Спартак» — «Химки»

Николсон: Селихова заслуженно признали лучшим игроком матча «Спартак» — «Химки»
Комментарии

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон отметил игру голкипера клуба Александра Селихова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (5:0). Форвард отметился дублем, забив голы на 18-й и 63-й минутах.

«Справедливо ли, что Селихов признан лучшим игроком матча? Конечно, наш вратарь не пропустил ни одного гола! Он спас нас во многих ситуациях. При счёте 2:0 был замечательный сейв. Забей «Химки» гол, результат матча мог быть иным. Считаю, всё заслуженно», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 туров. В следующем матче красно-белые сыграют дома с «Торпедо» (30 октября, 16:30 мск).

«Спартак» уничтожил соперника даже без Промеса. Но как же обидно за Соболева! «Спартак» уничтожил соперника даже без Промеса. Но как же обидно за Соболева!

Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022