Николсон: Селихова заслуженно признали лучшим игроком матча «Спартак» — «Химки»

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон отметил игру голкипера клуба Александра Селихова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (5:0). Форвард отметился дублем, забив голы на 18-й и 63-й минутах.



«Справедливо ли, что Селихов признан лучшим игроком матча? Конечно, наш вратарь не пропустил ни одного гола! Он спас нас во многих ситуациях. При счёте 2:0 был замечательный сейв. Забей «Химки» гол, результат матча мог быть иным. Считаю, всё заслуженно», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 туров. В следующем матче красно-белые сыграют дома с «Торпедо» (30 октября, 16:30 мск).

Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»: