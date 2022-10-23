Форвард «Спартака» Николсон: мы не можем сказать: «Окей, «Зенит» уже выиграл чемпионат»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением о борьбе красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

«Будь у игроков «Спартака» меньше травм, мы бы шли вровень с «Зенитом», но сейчас он уже чемпион? Такие мысли — не менталитет «Спартака». Мы не хотим быть вторыми, третьими. «Спартак» хочет побеждать всегда. Это челлендж. Мы не можем сказать: «Окей, «Зенит» уже выиграл чемпионат». Мы хотим бороться за чемпионство и за Кубок — за всё», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На данный момент «Спартак» занимает второе место турнирной таблицы, набрав 29 очков после 14 встреч. У возглавляющего таблицу «Зенита» в активе 33 очка и одна игра в запасе.