Брат Федуна заявил, что ему не поступало предложений войти в новый СД «Спартака»
Поделиться
Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что ему не поступало предложений войти в новый совет директоров красно-белых.
«Как игра? Всегда хорошая, когда побеждают. «Зенит» — уже чемпион? Чего загадывать. Хорошая была игра, всё прекрасно. Как молодые воспитанники? Сейчас на поле из 11 человек десять — свои. Не легионеры. Это же прекрасно. Да и неплохо играли.
Мне не поступило предложений войти в новый совет директоров «Спартака». Это уже другая история. Почему я должен туда войти? Было ли желание? Нет, при чём здесь это? Это уже другой собственник, как и другая история», — передаёт слова Андрея Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке»:
Комментарии
- 23 октября 2022
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:21
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:40
Партнерский контент