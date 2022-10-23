Брат Федуна заявил, что ему не поступало предложений войти в новый СД «Спартака»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что ему не поступало предложений войти в новый совет директоров красно-белых.



«Как игра? Всегда хорошая, когда побеждают. «Зенит» — уже чемпион? Чего загадывать. Хорошая была игра, всё прекрасно. Как молодые воспитанники? Сейчас на поле из 11 человек десять — свои. Не легионеры. Это же прекрасно. Да и неплохо играли.



Мне не поступило предложений войти в новый совет директоров «Спартака». Это уже другая история. Почему я должен туда войти? Было ли желание? Нет, при чём здесь это? Это уже другой собственник, как и другая история», — передаёт слова Андрея Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке»: