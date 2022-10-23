Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Николсон: когда не играл, я терпеливо работал и ждал свой момент

Форвард «Спартака» Николсон: когда не играл, я терпеливо работал и ждал свой момент
Комментарии

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, как отреагировал на отсутствие игрового времени в первых турах российского чемпионата.

«Шамар образца прошлого сезона вернулся? Я работаю ради таких моментов. Когда я не играл, я терпеливо работал и ждал свой момент. Я счастлив и хочу продолжать в том же духе», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня состоялся матч между «Спартаком» и «Химками», в котором Николсон оформил дубль, благодаря чему его команда победила с общим счётом 5:0. Ранее ямайский форвард отличился в матче с командой «Пари Нижний Новгород» (победа красно-белых 2:1), который состоялся в начале октября.

Новость по теме
Форвард «Спартака» Николсон: мы не можем сказать: «Окей, «Зенит» уже выиграл чемпионат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022