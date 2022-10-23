Форвард «Спартака» Николсон: когда не играл, я терпеливо работал и ждал свой момент

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, как отреагировал на отсутствие игрового времени в первых турах российского чемпионата.

«Шамар образца прошлого сезона вернулся? Я работаю ради таких моментов. Когда я не играл, я терпеливо работал и ждал свой момент. Я счастлив и хочу продолжать в том же духе», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня состоялся матч между «Спартаком» и «Химками», в котором Николсон оформил дубль, благодаря чему его команда победила с общим счётом 5:0. Ранее ямайский форвард отличился в матче с командой «Пари Нижний Новгород» (победа красно-белых 2:1), который состоялся в начале октября.