Форвард «Спартака» Николсон: когда не играл, я терпеливо работал и ждал свой момент
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, как отреагировал на отсутствие игрового времени в первых турах российского чемпионата.
«Шамар образца прошлого сезона вернулся? Я работаю ради таких моментов. Когда я не играл, я терпеливо работал и ждал свой момент. Я счастлив и хочу продолжать в том же духе», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня состоялся матч между «Спартаком» и «Химками», в котором Николсон оформил дубль, благодаря чему его команда победила с общим счётом 5:0. Ранее ямайский форвард отличился в матче с командой «Пари Нижний Новгород» (победа красно-белых 2:1), который состоялся в начале октября.
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