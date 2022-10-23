Шамар Николсон назвал сильную сторону нынешнего «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон назвал сильную сторону команды.
«Лучшее качество «Спартака» — это единство. Это самое важное. Мы обороняемся командой, идём в атаку командой. Это сильная сторона «Спартака», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Шамар Николсон в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл на поле 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
После победы с разгромным счётом над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Торпедо». Игра состоится в воскресенье, 30 октября, начало — в 16:30 мск.
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