Шамар Николсон назвал сильную сторону нынешнего «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон назвал сильную сторону команды.



«Лучшее качество «Спартака» — это единство. Это самое важное. Мы обороняемся командой, идём в атаку командой. Это сильная сторона «Спартака», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Шамар Николсон в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл на поле 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

После победы с разгромным счётом над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Торпедо». Игра состоится в воскресенье, 30 октября, начало — в 16:30 мск.