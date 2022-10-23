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Гол Кейна не помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Ньюкасла»

Гол Кейна не помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Ньюкасла»
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Сегодня, 23 октября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Джарреда Джиллетта прозвучал в 18:30 мск.

«Сороки» первыми отличились по ходу встречи, когда на 31-й минуте свой момент реализовал Каллум Уилсон. На 40-й минуте гости укрепили своё преимущество — мяч на счету нападающего Мигеля Альмирона, ассистировал ему Шон Лонгстафф. Хозяева матча не собирались сдаваться без боя, и на 54-й минуте английский форвард Гарри Кейн сократил отставание своей команды после точной передачи Клемана Лангле. Однако в дальнейшее время матча «шпоры» не смогли переломить ход встречи и уступили «сорокам» со счётом 1:2.

После этой победы «Ньюкасл» поднялся на четвёртое место турнирной таблицы, набрав 21 очко. «Тоттенхэм» остался на третьей позиции, у подопечных Антонио Конте в активе 23 очка.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 31'   0:2 Альмирон – 40'   1:2 Кейн – 54'
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