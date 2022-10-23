Гол Кейна не помог «Тоттенхэму» избежать поражения от «Ньюкасла»

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Джарреда Джиллетта прозвучал в 18:30 мск.

«Сороки» первыми отличились по ходу встречи, когда на 31-й минуте свой момент реализовал Каллум Уилсон. На 40-й минуте гости укрепили своё преимущество — мяч на счету нападающего Мигеля Альмирона, ассистировал ему Шон Лонгстафф. Хозяева матча не собирались сдаваться без боя, и на 54-й минуте английский форвард Гарри Кейн сократил отставание своей команды после точной передачи Клемана Лангле. Однако в дальнейшее время матча «шпоры» не смогли переломить ход встречи и уступили «сорокам» со счётом 1:2.

После этой победы «Ньюкасл» поднялся на четвёртое место турнирной таблицы, набрав 21 очко. «Тоттенхэм» остался на третьей позиции, у подопечных Антонио Конте в активе 23 очка.