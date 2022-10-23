Маслов рассказал о главных требованиях Абаскаля к центральным защитникам «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о главных требованиях главного тренера клуба Гильермо Абаскаля к центральным защитникам клуба.



«Главные требования Абаскаля к центральным защитникам? Он хочет видеть смелый футбол: играть низом, находить вертикальные передачи из-за ворот. Хочет, чтобы мы постоянно били вперёд, высоко оборонялись, играли один в один, не боялись и выжимали линию обороны как можно выше.



Вариант, когда центральный защитник засаживает мяч над центральными полузащитниками? Бывает такая ситуация, когда нападающий хорошо открывается — в таком случае видишь зону. Одной передачей можно обрезать большую группу футболистов, выдав передачу один в один. Но речь о том, чтобы не увлекаться этой игрой — не играть только первыми передачами в надежде на борьбу и подбор», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.