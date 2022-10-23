Маслов рассказал о главных требованиях Абаскаля к центральным защитникам «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о главных требованиях главного тренера клуба Гильермо Абаскаля к центральным защитникам клуба.
«Главные требования Абаскаля к центральным защитникам? Он хочет видеть смелый футбол: играть низом, находить вертикальные передачи из-за ворот. Хочет, чтобы мы постоянно били вперёд, высоко оборонялись, играли один в один, не боялись и выжимали линию обороны как можно выше.
Вариант, когда центральный защитник засаживает мяч над центральными полузащитниками? Бывает такая ситуация, когда нападающий хорошо открывается — в таком случае видишь зону. Одной передачей можно обрезать большую группу футболистов, выдав передачу один в один. Но речь о том, чтобы не увлекаться этой игрой — не играть только первыми передачами в надежде на борьбу и подбор», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 октября 2022
-
21:47
-
21:40
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:25
-
21:24
-
21:08
-
20:58
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44