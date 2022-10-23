Маслов: можно сказать, что у «Спартака» всё идёт по маслу

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о победной серии красно-белых, а также прокомментировал отсутствие из-за дисквалификации главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче с «Химками».
«Можно сказать, что у «Спартака» всё идёт по маслу. Десять игр без поражений — хорошая серия.
Одержали самую крупную победу при Абаскале, но его не было даже на стадионе — парадокс? Не знаю, трудно судить, парадокс или нет. Он мог быть на игре, а она могла бы сложиться иначе. Загадывать об этом — своего рода эффект бабочки», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч между «Спартаком» и «Химками» завершился победой красно-белых со счётом 5:0. После этой встречи московский клуб набрал 29 очков и занял чистое второе место турнирной таблицы чемпионата.
- 23 октября 2022
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