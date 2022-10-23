Маслов: нет ощущения, что «Химки» — самая слабая команда, с которой играл «Спартак»

Центральный защитник московского «Спартака» Павел Маслов после разгромной победы над «Химками» со счётом 5:0 прокомментировал игру подмосковной команды.
«Нет ощущения, что «Химки» — самая слабая команда, с которой играли? Нет, такого ощущения нет. Какая самая слабая? Не хочу судить. Да, мы забили пять мячей, но и «Краснодару» забивали шесть. Всё это не говорит о том, что «Краснодар» — слабая команда. Бывает день, когда залетает много, а бывает — ничего не залетает», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После этой победы «Спартак» набрал 29 очков и закрепился на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. «Химки» остались на 15-м месте чемпионата в зоне вылета, у команды в активе девять очков.
- 23 октября 2022
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