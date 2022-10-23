Николсон: Мелёшин и Зорин — потрясающие. Они должны оставаться голодными до футбола

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о молодых футболистах красно-белых Павле Мелёшине и Данииле Зорине. Сегодня, 23 октября, «Спартак» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги разгромил подмосковные «Химки» со счётом 5:0.



«Что могу сказать о Мелёшине, Зорине? Поверьте, наши молодые парни — потрясающие. Когда ты видишь их уверенность, понимаешь, почему тренер даёт им шанс. На тренировках они не выглядят молодыми и неопытными игроками. Они должны оставаться голодными до футбола», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 29 очков. У санкт-петербургского «Зенита» 33 очка.