Николсон: Мелёшин и Зорин — потрясающие. Они должны оставаться голодными до футбола
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о молодых футболистах красно-белых Павле Мелёшине и Данииле Зорине. Сегодня, 23 октября, «Спартак» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги разгромил подмосковные «Химки» со счётом 5:0.
«Что могу сказать о Мелёшине, Зорине? Поверьте, наши молодые парни — потрясающие. Когда ты видишь их уверенность, понимаешь, почему тренер даёт им шанс. На тренировках они не выглядят молодыми и неопытными игроками. Они должны оставаться голодными до футбола», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 29 очков. У санкт-петербургского «Зенита» 33 очка.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
21:47
-
21:40
-
21:32
-
21:32
-
21:25
-
21:25
-
21:24
-
21:08
-
20:58
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:03
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:44
Партнерский контент