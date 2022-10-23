«Рома» — «Наполи»: составы команд на матч 11-го тура Серии А
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Сегодня, 23 октября, состоится матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на своём поле примет «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер Ибаньес, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Камара, Абрахам.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жесус, Ким Мин Джэ, Оливера Мирамонтес, Лоботка, Зелиньски, Н'Домбеле Альваро, Лосано, Осимхен, Кварацхелия.
«Наполи» перед матчем занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков в 10 матчах. «Милан» имеет столько же очков после 11 встреч. «Рома» (22) на пятой строчке.
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