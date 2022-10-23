«Вильярреал» вдесятером вырвал победу у «Альмерии», забив победный мяч на 94-й минуте

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Альмерию». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.

Вперёд по ходу встречи первыми вышли гости. На 31-й минуте отличился испанский полузащитник Гонсало Мелеро после точного паса Эль Билала Туре.

Мелеро («Альмерия») открывает счёт встречи:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 56-й минуте хавбек Алекс Баэна сумел сравнять счёт после передачи Дани Парехо.

Баэна («Вильярреал») сравнивает счёт с навеса Парехо:

Однако, бурно отпраздновав забитый мяч, Баэна умудрился получить вторую жёлтую карточку в матче и покинуть поле.

Баэна («Вильярреал») удалён за празднование после гола:

Через две минуты арбитр показал ещё одну красную карточку — на этот раз Ману Морланесу, который находился в запасе, в связи с чем ему пришлось покинуть скамейку запасных. Несмотря на численное меньшинство, хозяева сумели вырвать победу на 94-й минуте благодаря голу Николаса Джексона после паса Парехо — 2:1.