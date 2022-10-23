Никита Баженов оценил разгромную победу «Спартака» над «Химками»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде, бывший нападающий клуба Никита Баженов оценил разгромную победу над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Всех с победой! Думаю, всё закономерно, хотя «Химки» в первом тайме неплохо играли. Но ошибки привели к забитому голу «Спартака». Со спартаковцами сложно играть в открытый футбол, а если ещё и ошибаться — совсем тяжело. Ну и допускать глупые ошибки непозволительно. Отсюда такой результат.



Ожидал ли такого результата без Промеса и Абаскаля? Для меня нет проблем, если один раз в году тренера не будет на скамейке. Есть связь через стадион, а он игру команды со стороны даже лучше видит», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Наиль Умяров на костылях прибыл на матч «Спартак» — «Химки»: