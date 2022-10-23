Дубль Николсона и дебютный гол Мелёшина в РПЛ — в видеообзоре матча «Спартак» — «Химки»

Московский «Спартак» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена».



В составе красно-белых дубль оформил ямайский нападающий Шамар Николсон, также по одному голу забили форвард Павел Мелёшин, полузащитник Михаил Игнатов, а также свой первый мяч за клуб забил защитник Павел Маслов.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 встреч. «Химки» — на предпоследней, 15-й строчке, заработав девять баллов за 14 игр. В следующей встрече «Спартак» примет на своём поле «Торпедо» (30 октября, 16:30 мск), «Химки» сыграют в гостях с московским «Динамо» (29 октября, 14:00 мск).

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