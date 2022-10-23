«Барселона» — «Атлетик»: Дембеле вывел каталонцев вперёд

Сегодня, 23 октября, проходит матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дембеле («Барселона») забивает с навеса Левандовски
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На 12-й минуте матча «Барселона» убежала в атаку. Нападающий Роберт Левандовски оказался на фланге и сделал навес в центр штрафной, где мяч нашёл голову французского вингера Усмана Дембеле, и тот уверенно реализовал момент — 1:0.
«Барселона» после 10 проведённых матчей находится на втором месте турнирной таблицы испанского чемпионата, имея в активе 25 очков. «Атлетик», который набрал 18 очков, располагается на шестой строчке.
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