Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Атлетик»: Дембеле вывел каталонцев вперёд

«Барселона» — «Атлетик»: Дембеле вывел каталонцев вперёд
Комментарии

Сегодня, 23 октября, проходит матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дембеле («Барселона») забивает с навеса Левандовски

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 12-й минуте матча «Барселона» убежала в атаку. Нападающий Роберт Левандовски оказался на фланге и сделал навес в центр штрафной, где мяч нашёл голову французского вингера Усмана Дембеле, и тот уверенно реализовал момент — 1:0.

«Барселона» после 10 проведённых матчей находится на втором месте турнирной таблицы испанского чемпионата, имея в активе 25 очков. «Атлетик», который набрал 18 очков, располагается на шестой строчке.

Новость по теме
Защитник «Спартака» Маслов ответил, является ли страстным болельщиком «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022