Судья удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Осасуну». На 56-й минуте полузащитник хозяев Алекс Баэна забил гол, сравняв счёт в матче. Испанец отпраздновал забитый мяч, приподняв игровую майку и обнажив надпись в честь скончавшегося вице-президента клуба Хосе Ланосе.

Баэна («Вильярреал») сравнивает счёт с навеса Парехо:

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За приподнятую футболку главный арбитр встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал футболисту вторую жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную. Стоит отметить, что первое предупреждение футболист получил за шесть минут до забитого мяча.

Баэна («Вильярреал») удалён за празднование после гола:

Через пару минут арбитр также показал красную игроку «Вильярреала» Ману Морланесу, который, к счастью для хозяев, находился на скамейке запасных. В оставшееся время матча подопечные Унаи Эмери в меньшинстве сумели не только сохранить ничью, но и вырвать победу благодаря голу Николаса Джексона на 94-й минуте — 2:1.