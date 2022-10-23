Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола

Судья удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола
Комментарии

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Осасуну». На 56-й минуте полузащитник хозяев Алекс Баэна забил гол, сравняв счёт в матче. Испанец отпраздновал забитый мяч, приподняв игровую майку и обнажив надпись в честь скончавшегося вице-президента клуба Хосе Ланосе.

Баэна («Вильярреал») сравнивает счёт с навеса Парехо:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

За приподнятую футболку главный арбитр встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал футболисту вторую жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную. Стоит отметить, что первое предупреждение футболист получил за шесть минут до забитого мяча.

Баэна («Вильярреал») удалён за празднование после гола:

Через пару минут арбитр также показал красную игроку «Вильярреала» Ману Морланесу, который, к счастью для хозяев, находился на скамейке запасных. В оставшееся время матча подопечные Унаи Эмери в меньшинстве сумели не только сохранить ничью, но и вырвать победу благодаря голу Николаса Джексона на 94-й минуте — 2:1.

Новость по теме
«Барселона» — «Атлетик»: Левандовски сделал счёт разгромным на 22-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022