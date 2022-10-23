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Александр Мостовой: для молодых игроков «Спартака» выходить при счёте 3:0 — это сказка

Александр Мостовой: для молодых игроков «Спартака» выходить при счёте 3:0 — это сказка
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о появлении дебютантов московского «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (5:0).

«Молодые футболисты? Для них выходить при счёте 3:0 — это самая сказка. Вторая команда плывёт непонятно куда, смотрит на табло, когда матч уже кончится. Молодые пользуются шансами – всегда так было, есть и будет. В матче с «Химками» был хаос: команда стоит — беги и забивай», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, на 85-й минуте матча на поле вышел 19-летний полузащитник Виталий Шитов, для которого этот матч стал первым в рамках РПЛ. Также на 65-й минуте в чемпионате России дебютировал 18-летний Даниил Зорин.

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