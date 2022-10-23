Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаджи: «Химки» — плохая команда. Но пять голов от «Спартака» трудно было ожидать

Хаджи: «Химки» — плохая команда. Но пять голов от «Спартака» трудно было ожидать
Комментарии

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал встречу между «Спартаком» и «Химками», которая завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:0.

«Игра мгновенно могла измениться, если бы не Селихов. Саша — молодец. Опять дырки в защите — просто удивительно. Счёт 2:0: казалось бы, играй спокойно… Защитники начали дурака валять. Хорошо, что Селихов вытащил — всё пошло нормально.

Победили с разгромным счётом, но обольщаться не надо. «Химки» сейчас — самая невыигрышная команда, но всё ещё впереди. Радует, что молодёжь отличилась: Маслов, Мелёшин. Николсон — тоже молодец: подсуетился и в первом голе, и во втором.

Ситуация хорошо складывается: «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью. Мы можем вздохнуть, немножко вырвались вперёд. Болельщиков — с победой. Да я и сам очень рад. Мы говорили, что выиграют с разницей в два мяча, а получилось ещё лучше. Хоть «Химки» — плохая команда, но пять голов от «Спартака» трудно было ожидать», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Кавазашвили — о победе «Спартака»: «Химки» не в состоянии сопротивляться — они добиты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022