Хаджи: «Химки» — плохая команда. Но пять голов от «Спартака» трудно было ожидать

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал встречу между «Спартаком» и «Химками», которая завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:0.

«Игра мгновенно могла измениться, если бы не Селихов. Саша — молодец. Опять дырки в защите — просто удивительно. Счёт 2:0: казалось бы, играй спокойно… Защитники начали дурака валять. Хорошо, что Селихов вытащил — всё пошло нормально.



Победили с разгромным счётом, но обольщаться не надо. «Химки» сейчас — самая невыигрышная команда, но всё ещё впереди. Радует, что молодёжь отличилась: Маслов, Мелёшин. Николсон — тоже молодец: подсуетился и в первом голе, и во втором.



Ситуация хорошо складывается: «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью. Мы можем вздохнуть, немножко вырвались вперёд. Болельщиков — с победой. Да я и сам очень рад. Мы говорили, что выиграют с разницей в два мяча, а получилось ещё лучше. Хоть «Химки» — плохая команда, но пять голов от «Спартака» трудно было ожидать», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.