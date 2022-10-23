«Барселона» — «Атлетик»: Ферран Торрес увеличил преимущество хозяев

Сегодня, 23 октября, проходит матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своём поле принимает «Атлетик» из Бильбао. Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ф. Торрес («Барселона») помогает с третьим ассистом Дембеле
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На 73-й минуте встречи «Барселона» вновь убежала в атаку правым флангом. Вингер Усман Дембеле ворвался в открытую зону, низом отправил мяч в штрафную, где оказался Ферран Торрес. Испанец уверенно реализовал момент, сделав счёт 4:0.
«Барселона» после 10 проведённых матчей находится на втором месте турнирной таблицы испанского чемпионата, имея в активе 25 очков. «Атлетик», который набрал 18 очков, располагается на шестой строчке.
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