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Только «Реал», «ПСЖ» и «Наполи» не проигрывали в текущем сезоне из клубов топ-5 лиг

Только «Реал», «ПСЖ» и «Наполи» не проигрывали в текущем сезоне из клубов топ-5 лиг
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В топ-5 европейских чемпионатов (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1) осталось всего три клуба, которые не проигрывали в текущем сезоне.

В испанской Примере мадридский «Реал» провёл 11 матчей, одержав победу в десяти из них и один раз сыграв вничью. Подопечные Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу, набрав 31 балл.

Во французской Лиге 1 «ПСЖ» одержал победу в десяти из 12 встреч, команда Кристофа Галтье занимает первое место в таблице, заработав 32 очка.

В итальянской Серии А «Наполи» продолжает возглавлять таблицу, набрав 29 очков за 11 встреч. Команда, возглавляемая Лучано Спаллетти, одержала девять побед и два раза сыграла вничью.

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